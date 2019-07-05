質疑研資局定義「搬龍門」 涉抄襲禁申資助兩年 城大教授覆核

新指引列明「非故意」亦屬抄襲

答辯人為大學教育資助委員會轄下的研究資助局。申請方指出，2015年首次裁決時，5名委員其時對抄襲定義沒有共識，事實上抄襲在學術界亦無統一定義，委員會最後裁定，即使申請人無心之失，但亦屬抄襲，但其時相關指引中，並無列明「無意」亦屬抄襲。

直至2017年的新指引，局方才白紙黑字訂明「無意」亦屬抄襲，申請方認為局方猶如為了將申請人的行為歸類為不當，刻意尋找一個符合該行為的「抄襲」定義，並予以懲罰。

答辯方回應稱，學術界對不能抄襲有普遍認知，局方是採用一個最可被接受的定義納入指引。法官問答辯方，若法庭終裁定研資局在處理本案時有違法，法庭的決定可為申請人洗脫污名，但申請人已被罰款，針對這不幸的情况，局方是否要重新檢視本案。答辯方認為可以撤銷決定，但重新處理本案則不實用和不可取。法官聽罷陳辭押後裁決。

【案件編號：HCAL603/17】