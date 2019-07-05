億元爭產案 陳禹嘉被指未善待祖母

祖母曾稱不分錢予兩人

黃秀珍是已故「搪瓷大王」陳兆民的妻子，她於2013年離世，原告陳禹嘉為其嫡孫，被告陳美珠為其女兒。被告方表示，黃秀珍於匯豐銀行成立該信託時，她與銀行職員的對話紀錄顯示，黃不知道什麼是信託，職員解釋信託會將她的錢交由銀行管理、不能隨便移動，黃即表示拒絕成立信託，以及想將她的資產全歸於她名下。

職員續向黃表示，她的後代可從信託中取錢，黃明確說「不要給他們」，並指稱陳禹嘉不來探望她、不當她是祖母，故不會分錢給他；至於女兒陳美珠，黃亦拒絕分產。

陳禹嘉回應稱，黃秀珍從來習慣成為眾人焦點，因此她晚年嘗試討好各人，包括姑姐陳美珠，認為黃秀珍是不想被人忽略，才有以上對話。但被告方反稱，陳美珠也不獲分產，不見得黃秀珍想討好人。

陳：祖母只是不想被人忽略

被告又質疑，黃秀珍1978年立下的遺囑和信託契約，均表明其先夫陳兆民遺產均贈予兒子陳一心(即原告父親)，以及她的財產只是代兒子持有，但1992年的遺囑卻將遺產贈予原告，和之前的遺囑存分歧。

陳禹嘉解釋，其父及其家族獲分部分資產，他和父親是家族唯一男丁，由他或父親繼承是沒有分別。

另外，被告方披露黃秀珍生前居於九龍塘喇沙利道物業近30年，1992年將該物業售予由原告及其妹妹控制的新成立公司，作價450萬元。陳禹嘉回應稱，這項財產安排是希望減少日後的遺產稅，並承認當時公司未付分毫，但黃在1999年因難忍陳美珠的滋擾，遷往酒店。聆訊今續。

【案件編號：HCAP15、HCA1284/13】