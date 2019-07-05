警長涉擅向保安借錢 官倡控貪污

被告負責監督分配保安工作

報稱退休警長的被告梁錦輝（55歲）涉違反《防止賄賂條例》第3條，身為訂明人員即警長，於2018年1月12日及2月21日未得行政長官許可下，從張碧珊接受兩筆分別3萬元及1萬元貸款。

被告案發時在警務處西九龍總區總部的保安控制組工作；該處的保安服務由一間承辦商負責，被告要監督及分配外判保安員的工作。

涉款4萬 官指或屬「甜頭」

控方案情指稱，被告月入約4.2萬，事主張碧珊月入約8500元。被告案發時向外判保安主任張碧珊分別聲稱要交稅及急用錢，借款3萬及1萬元；張按指示將款項存入被告馬會戶口。調查發現事主存款後，被告有124次投注紀錄及提取現金2000元。

事主多次追債，被告僅在4月底歸還2.5萬元，尚欠款1.5萬元；事主6月得悉被告外遊時，向被告上司匯報事件。

裁判官聽畢案情後稱，被告與事主因工作認識，被告負責安排事主的工作，案情或涉及「sweetener（甜頭）」，讓雙方維持良好關係，可考慮控告《防止賄賂條例》第9條代理人貪污交易的罪行。

控方回應稱，因借貸沒有令事主獲優待；辯方亦表示被告沒有因此以權謀私、影響公事。裁判官希望控方再考慮現時控罪是否適合，押後案件至8月5日再訊。

【案件編號：KCCC1792/19】