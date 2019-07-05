家中沒空間 逾九成劏房戶最常與子女逛公園

香港基督教服務處由今年4月至6月在油尖旺和深水埗兩區收集合共456份問卷，當中20.1%居於劏房，46.3%住公屋，29.8%住私樓住戶。研究顯示，97.8%的劏房戶家長最常帶子女外出到公園，82.8%的劏房戶家長認為家中沒有足夠空間與子女玩遊戲，36%表示由家中步行至最常到達的社區遊樂設施最少要15分鐘，路程遙遠。

團體指大部分公園不潔不安全

社工李文浩曾走訪兩區60多個由康樂及文化事務署管理的休憩花園，發現大部分對0至3歲幼童來說「不體貼、不整潔、不安全」。他指出，「石硤尾配水庫遊樂場只有一片草地，沒有任何兒童遊樂設施。」另外，他表示地士道街的休憩花園旁邊就是回收場，衛生環境惡劣。康文署昨至截稿前沒回覆。

居住於深水埗劏房的謝太育有3歲的女兒及5歲的兒子，她表示「兒子有次在公園玩耍時發現花叢佈滿了玻璃樽及針筒，我很擔心是露宿者在公園睡覺時留下的，害怕兒子會接觸到細菌。」她建議政府可建立沙池及水池等設施讓小朋友接觸大自然元素，加強他們的感官及肌肉發展。

家情綜合家庭服務中心主任何鳳娟認為康文署可參照「屯門公園共融遊樂場」的設計經驗，邀請幼兒家長、心理學家等持份者參與遊樂設施的設計。