家中沒空間 逾九成劏房戶最常與子女逛公園

【明報專訊】香港基督教服務處昨日發布「0-3歲幼兒家長對社區遊樂設施的使用及意見調查」，發現近八成油尖旺及深水埗區劏房戶家長認為家中沒有足夠空間與子女玩遊戲；逾九成家長最常帶子女外出到公園，但部分家長認為公園離家距離遠，阻礙他們帶子女到公園。另外社工曾走訪該區60多個休憩花園，發現大部分對幼童來說「不體貼、不整潔、不安全」。
香港基督教服務處由今年4月至6月在油尖旺和深水埗兩區收集合共456份問卷，當中20.1%居於劏房，46.3%住公屋，29.8%住私樓住戶。研究顯示，97.8%的劏房戶家長最常帶子女外出到公園，82.8%的劏房戶家長認為家中沒有足夠空間與子女玩遊戲，36%表示由家中步行至最常到達的社區遊樂設施最少要15分鐘，路程遙遠。
團體指大部分公園不潔不安全
社工李文浩曾走訪兩區60多個由康樂及文化事務署管理的休憩花園，發現大部分對0至3歲幼童來說「不體貼、不整潔、不安全」。他指出，「石硤尾配水庫遊樂場只有一片草地，沒有任何兒童遊樂設施。」另外，他表示地士道街的休憩花園旁邊就是回收場，衛生環境惡劣。康文署昨至截稿前沒回覆。
居住於深水埗劏房的謝太育有3歲的女兒及5歲的兒子，她表示「兒子有次在公園玩耍時發現花叢佈滿了玻璃樽及針筒，我很擔心是露宿者在公園睡覺時留下的，害怕兒子會接觸到細菌。」她建議政府可建立沙池及水池等設施讓小朋友接觸大自然元素，加強他們的感官及肌肉發展。
家情綜合家庭服務中心主任何鳳娟認為康文署可參照「屯門公園共融遊樂場」的設計經驗，邀請幼兒家長、心理學家等持份者參與遊樂設施的設計。
相關字詞﹕0-3歲幼兒家長對社區遊樂設施