促查紅磡站「蜂巢現象」說法真偽 中科質疑禮頓監管缺失 灌石屎滲泥漿

指調查進度慢 批陳帆拖延

中科表示，沙中線紅磡站工程問題已拖拉13個月，無論獨立調查委員會、相關部門和港鐵的刑事和技術調查，在進度和水平上都「差強人意」，遠未能符合公眾期望，並批評陳帆對整件事件是責無旁貸，質疑陳帆採取「拖延戰術」以瞞天過海。中科強調會繼續提供資料，並敦促政府徹查及追究責任。

中科並質疑港鐵單方面所言紅磡站的混凝土「蜂巢現象」，並以兩張攝於2015年10月施工相片紀錄佐證。中科表示，當初興建屯馬線月台層板時，與當時處於延誤情况的挖掘工程同步施工，懷疑由於挖掘工程的泥漿和流水在監管及處理預案上出現缺失，導致大量泥漿滲入月台層板底部，加上總承建商禮頓沒處理妥當，港鐵亦任由情况持續，質疑港鐵以「蜂巢現象」一說企圖蒙混過關，敦促運房局調查港鐵「蜂巢現象」一說真偽。

中科並要求運房局調查清楚，紅磡站連續牆採用哪種混凝土，有關混凝土批次是否符合合約要求，以及敦促運房局在未釐清對結構安全的影響前，切勿隨便接納港鐵的全面策略性評估報告和加固建議。