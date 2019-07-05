機管局斥2億 機場T1線換新車 明年增至每列6卡 載客量增半

明報記者 黃俊鋒

機場無人駕駛旅客捷運系統全長6.9公里，現時共有44卡列車，主要分為一號客運大樓線（T1線）及二號客運大樓線（T2線），時速約60公里。T1線6列24卡列車接載旅客來往1號客運大樓東西大堂及中場客運廊，大約每兩分鐘一班，當中有8卡列車由1998年機場開幕後使用至今。

日本製造 首批上月底啟用

機管局工程及維修總經理湯遠敬表示，一般車卡使用年期約20年，經顧問評估後，機管局決定不再為該8卡列車維修並更換新車，計劃分兩階段進行。他說，新列車由日本設計及製造，首階段4卡今年2月到港，經4個月靜態、動態、負載測試後上月底投入服務。6月底餘下4卡新列車已到港，預料10月底完成測試，並於11月投入服務，更換工程期間，不影響列車的正常服務。

湯遠敬續稱，為配合機場未來發展及旅客持續增加，機管局今次額外訂購12卡新列車，計劃將目前T1線每列4卡增至6卡，料該批新車明年首季付運，第二季起投入服務，屆時每列載客量將由目前每小時7200人次，增加一半至1.08萬人次。每卡列車成本約1000萬元，整項列車更換工程涉及約2億元。T1線其餘車卡於2006年起啟用，預料2026年後分批換新。

改良懸掛轉向 減震更舒適

新列車應用物聯網設備，透過多項傳感器，監測車內及軌道上實時數據，預測行車狀况；並改良用作帶動列車運行的懸掛轉向架，過濾路面傳達到車廂的震動，令旅程更舒適。車廂扶手亦會改為「橄欖形」3柱設計，以及加裝動態顯示屏，令旅客得悉列車位置。

三跑新捷運系統

內地中車聯營中標

現時機管局正興建第三條跑道系統，當中包括增設一條2.6公里的新的捷運系統，連接2號客運大樓至三跑客運大樓。湯遠敬表示，該新捷運系統由加拿大龐巴迪與內地中車的聯營公司中標，現時仍屬設計階段，屆時2號客運大樓將成為中轉站，並會採用後備路軌系統，確保旅客不會因發生事故而不能前往中場客運廊或三跑客運大樓，預料2024年啟用。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676