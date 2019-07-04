見傳媒後遭示威者狙擊 美芬搭唔到的士

被批憑乜做議員 反問：係咪中國人

Priscilla下晝見傳媒後，被民陣副召集人陳皓桓同幾名市民尾隨斥責，陳皓桓批評Priscilla「憑乜嘢做香港人嘅議員」，Priscilla就多次反問追罵佢嘅市民係咪中國人、識唔識法律同知唔知咩係言論自由，皺住眉叫示威者唔好「害死一國兩制」，示威者就反斥Priscilla「害死年輕人」。

Prisiclla一度開門坐上一架的士，但司機話唔載客，結果佢要行番出車，佢嘅同行友人幫佢敲另一部的士嘅車門，問載唔載客，同被拒絕，最終Priscilla要返大樓，隔咗約大半個鐘待市民散去，先步出大樓搭私家車離開。有網民笑言今次事件係「道德兩難」，究竟應該譴責的士司機，定要感激佢拒絕Priscilla上車？

Prisiclla無驚，話小事一宗，事後仲上載媒體足版「狙擊」片，留言重申片中佢講嘅「你知唔知咩係言論自由？」佢又落tag反駁，「仲郁手郁腳」、「仲好意思話我敗走」。