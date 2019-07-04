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港聞
2019年7月4日星期四
港聞二
接線報破千萬元企圖行劫案 蒙面Hit Team攔車拘5匪
七一會展閉館 民政署未允賠償展商
探港航網漏洞捱告 乘客守行為 嘆社會和大企業同「解決提出問題嘅人」
條例原意管電訊商 議員憂變「萬能key」
陳方安生弟婦與侄爭產
課程檢討小組倡4核心科減量 DSE研刪中文聆聽說話卷
檢視家課量 未定硬指標 促考慮小學生能力
補習導師涉取DSE卷機密 申6周後審 官不滿等太久
上香燒着雜物起火 西環邨30戶疏散
房委長者屋設施 改建215伙公屋
上半年多雨 怕水西瓜歉收
觀龍樓縱火案 遇害者父母索償房協
疑合謀定價 安泰邨6裝修商控違競爭例
涉強姦禁錮女子 3人被捕
尊子漫畫
見傳媒後遭示威者狙擊 美芬搭唔到的士
立會畫作受損 畫家：體諒唔會鬧
去七一遊行 「葉德嫻」內地網部分消失
郭榮鏗駁陳弘毅湯家驊：做過咩幫年輕人
立會餐廳受損 陳澤滔送汽水雞蛋盼補償
太空館展覽賀登月50年
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尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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接線報破千萬元企圖行劫案 蒙面Hit Team攔車拘5匪
七一會展閉館 民政署未允賠償展商
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