疑合謀定價 安泰邨6裝修商控違競爭例

競委會：兩年3宗 反映行內普遍

6所承辦商分別為馮氏機電工程有限公司、義興鐵器土木油漆工程、雅閣建築裝修工程公司、興盛建築公司、聯合裝飾工程有限公司、陶記營造廠有限公司，均屬房委會「裝修承辦商」參考名單。

房委會回覆稱，考慮暫時撤銷其參考名單上的資格，待司法程序完成後，會研究審訊結果，採取適當跟進，包括考慮從名單上除名。房委會續稱，正檢視現行裝修承辦商制度，強調參考名單設立目的是為住戶提供具經驗的承辦商作參考，已在屋邨貼通告提醒住戶，可自行決定是否採用名單。

房委會：考慮暫撤參考名單資格

競委會表示，2017年8月14日就觀塘安達邨的裝修服務出現瓜分市場和合謀定價的個案入稟，其後收到公眾有關安泰邨的投訴，發現涉及該邨第一期至少429個單位，於2017年6至11月期間裝修。據法庭文件，上述6間公司簽訂協議，每所公司獲分配明泰樓和智泰樓69至79個單位不等，工程「套餐價」由5380元至38,850元不等。

競委會認為，承辦商涉嫌從事編配顧客及協調定價的合謀行為，違反《競爭條例》的「第一行為守則」，涉事期間代表馮氏機電的黃偉銓、代表聯合裝飾和陶記的黃富新亦因參與相關行為而涉違例，故向審裁處申請施加罰款，並取消聯合裝飾的張潤錦的董事資格。若被裁違例，業務實體的罰款額最高是其本地年度營業額的10%及最長3年。