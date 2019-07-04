上半年多雨 怕水西瓜歉收

天文台昨公布，今年上半年累積雨量為1109.4毫米，稍高於同期正常值的1096.9毫米。漁農自然護理署農業主任（園藝）陳益民表示，西瓜不怕熱，但怕水，今年雨不太大，但一直下雨，過濕環境不利種西瓜，尤其影響表皮及根部。

首引入日本黃肉西瓜 口感爽脆

小牛有機農莊負責人陳志祥指出，山竹吹倒不少農友的雨棚，其雨棚也有五成被吹爛，因時間及價錢趕不及重建，他只建了一個較小的雨棚，今年第一造收成僅300多個，少於去年同期的500多個。

漁護署今年在有機西瓜節推介3款瓜，除了紅肉的「黛安娜」和「超甜黑美人168」，還有最新引入的日本黃肉「哈密」。陳志祥稱，紅肉一向比黃肉甜，一般紅肉西瓜甜度約11至12度，較好約14度，而「哈密」有11度。

陳益民解釋，署方已試種「哈密」兩年，此瓜適合本地氣候，且口感爽脆，瓜身較小，適合香港家庭。他預計，今年本地西瓜收成共6000至7000個，約賣40至50元一磅。陳志祥則稱，去年其有機西瓜零售價約40元一磅，今年料加至45元。

「2019本地有機西瓜節」明天開始，本月每逢周日在美孚葵涌道架空道地下及西貢海濱長廊的農墟舉行，另大埔太和路農墟於7月5至7日及本月其餘周日舉行，而中環農墟則在7月逢周三及日舉行。