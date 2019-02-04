房委長者屋設施 改建215伙公屋

委員倡增長者住戶搬遷誘因

房委會委員招國偉歡迎改建「長者住屋」附屬設施作公屋，形容房委會為增加公屋單位已「搾乾搾盡」，但承認可提供單位不多，對整體房屋供應未必幫助太多。他建議房委會進一步增加「一型單位」長者住戶的搬遷誘因，以騰空單位改建公屋。

房委會在1990年代起推出「長者住屋」，專為單身長者而設，最早期設計為「一型單位」，將一般公屋單位分隔作2至4個較小單位，住客需共用廁所及廚房，住宅大廈會提供24小時福利員服務，但這類單位一直不太受歡迎，空置率高，審計署2006年曾批評這類單位入住率低，要求房屋署改善。房委會同年遂決定將空置的「長者一型單位」改建為公屋，並於2011年進一步通過，當單幢一型設計大廈的長者租戶數目低於20戶，就會終止福利員服務。

低入住「長者一型」 收回4388改建1615伙

房委會昨表示，至今共收回4388個一型單位，並改建為1615個公屋單位；隨着2015年房委會決定進一步將附屬設施，包括舍監辦公室、休息室、活動室、福利員宿舍、儲物室等改建為公屋，截至今年3月已因此增加215個公屋單位，涉及33個屋邨，其中有37個改建單位已被租置住戶購買，為房委會帶來1430萬元收入；而整項改建費用達1510萬元，估計每年可為房委會帶來約620萬元租金收入。目前房委會剛收回7個使用率偏低的附屬設施，將改建作公屋單位，改建費料50萬元。

房委會回覆稱，以東九龍區內的改建公屋單位較多，涉及33個屋邨包括耀東邨、平田邨、啓田邨、鳳德邨、葵芳邨、富亨邨、天慈邨、太和邨等。

截至今年3月，餘下的一型單位有1215個，當單位內最後一名長者遷出後，房委會將改建作公屋單位。