課程檢討小組倡4核心科減量 DSE研刪中文聆聽說話卷

小組諮詢文件引述有意見稱，高中4個核心科目佔學習空間太多，局限學生修讀更多選修科，因此建議4科都減量，建議包括通識教育科學生可棄修獨立專題研究（IES）騰出該科三分之一課時及工作量；數學科亦一樣，學生可選擇不讀非基礎課題，兩者成績會封頂在第四級。

二刪一或全刪 待課程發展議會討論

文件稱，可探索修訂中文科聆聽或說話、校本評核，以釋放學生空間。小組主席陳黃麗娟昨出席傳媒聚會時稱，「中文科說話、聆聽，業界都知是最大爭議性，對兩張卷意見很多，究竟最後兩份留一份？兩份都不要？要待課程發展議會再詳細討論」。

教師：刪卷未鬆綁 檢討課程編排更重要

現行中文科公開試有4份卷（見表），另有佔全科分數兩成的校本評核。早前有傳將口試卷併入校本評核，小組未有定論。中文科教師張珉聰表示，聆聽及綜合能力考核一卷，要求學生整合聆聽及閱讀材料再撰文，該部分與寫作卷架牀疊屋，認為意義不大，可考慮刪減。他稱，中文科課程內容重複繁瑣，「不是刪一張兩張卷就可拆牆鬆綁，更重要是檢討課程編排，但小組現時只拋出個波，提及說話、聆聽及綜合卷問題」。

至於英文科，小組認為考卷爭議不大，會檢視可否縮減校本評核及學習單元內容。小組亦認為語文科不宜減量太多，以免影響學生語文水平。

通識科只修不考「不可行」

至於引起廣泛關注的通識教育，有意見提出「只修不考」，陳黃麗娟認為不可行，「好現實，在香港文化下，會否不設考試（學生）都這樣努力？」她稱，考慮通識教育課程不同改動時，不視「影響國際認證」為考慮因素，因國際認證非逐科檢視，而是看整個DSE制度，DSE迄今已實施10年，不因某一科改動而影響DSE的國際認證。

專責小組展開公眾諮詢至9月中，於2019年底前敲定短期、中期、長期建議，向政府提交最後報告。