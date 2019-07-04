陳方安生弟婦與侄爭產

原告：祖母5遺囑無一提及被告

黃秀珍為已故「搪瓷大王」陳兆民的妻子，她於2013年離世，原告陳禹嘉為其嫡孫，被告陳美珠為其養女。興訟雙方早於2006年，在美國的法院爭奪當時患腦退化症黃秀珍的監護權，該次訴訟由陳禹嘉勝訴。

原告方昨表示，黃秀珍於1978年立下遺囑，其後於1992年、1999年、2001年及2004年稍作更改，包括因原告的父親陳一心病重而將他除名，但其後仍然由原告管理家族的慈善信託。

原告指出，被告過去力圖控制黃秀珍，2005年被告擅自帶黃遷居美國三藩市，而被告明知黃不諳英語，在當地猶如「斷六親」，被告隨即申請成為黃的監護人。原告舉例，1999年黃秀珍在匯豐銀行成立信託基金，值逾1.9億元，惟被告沒包括在內。其後被告多番向匯豐爭取相關文件但均失敗，可見被告用各種方法干預黃秀珍的資產。

陳禹嘉昨在庭上接受被告方盤問，被告方指黃秀珍從沒在文件上簽署授權由陳禹嘉管理其資產和戶口，但陳禹嘉反駁，稱和黃秀珍之間有信任基礎，故由他管理黃的戶口，並支付黃的生活費。

被告方續指出，黃秀珍的丈夫離世後不久，黃於1979年簽下誓章，認許陳美珠是其「生女」，質問陳禹嘉如何認知陳美珠屬養女。陳禹嘉稱，他從父親的自傳及親戚的口述歷史中得知，而該誓章確立時他並不在場參與，故不予置評。聆訊今續。

【案件編號：HCAP15、HCA1284/13】