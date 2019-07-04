七一會展閉館 民政署未允賠償展商

署方稱不好意思 索損失評估

兩個展覽的主辦單位發言人黃大鈞指，民政事務總署、會展管理方、貿發局、主辦機構和參展商會代表一同開會商討，於45分鐘的會議中，民政事務總署代表曾表達取消展覽為「好急」的決定，對此向參展商表示不好意思，承諾政府將會跟進並考慮處理方案。黃說，民政事務總署會負責製作一份表格，讓參展商填上損失的估算，包括場地租金、搭建費用、人工、宣傳費等，以評估解決方法，但會上署方無承諾會賠償。黃指，兩個展覽共有逾300個參展商。

有份參展的寵物用品品牌ddy的客戶經理劉先生說，已獲悉相關資訊，現評估損失約10萬元，對於政府會否賠償抱審慎樂觀態度，現未有循其他途徑索償。

香港會議展覽中心（管理）有限公司回覆稱，與兩個展覽的主辦機構一直保持聯絡，並按場地租賃合約商討及處理，已按主辦機構的要求聯絡政府部門安排會面商討。民政事務總署回應稱，今次會面是因應展覽主辦單位要求而舉行，會面屬閉門，內容不便透露。