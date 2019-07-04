接線報破千萬元企圖行劫案 蒙面Hit Team攔車拘5匪

兩事主從事找換生意 攜款過關

警方早前收到線報，指一個犯罪集團企圖行劫從事找換生意的男女，昨早6時許，隸屬刑事情報科的跟蹤支援隊探員在落馬洲新田交匯處埋伏，並以一輛黑色客貨車截停一輛懷疑賊車，其間一輛白色貨車駛入迴旋處時，疑收掣不及撞向賊車，賊車被夾於兩車之間。事後一批蒙面、身穿便衣的警員上前調查，並懷疑車上4名男子準備行劫一對男女，他們持168萬美元前往換錢。

新界北總區重案組總督察殷晃偉稱，警方拘捕時遇到反抗，一名疑犯曾啟動電槍欲襲擊探員，3名警員即時拔出佩槍戒備，最後將該名疑犯制服；另一名疑犯則持電槍下車，並橫越6條行車線逃跑，其間扔下手上電槍，最後在附近一個停車場被捕。

檢電槍開山刀 部分人屬和勝和

警方在場檢獲兩支約20厘米長的電筒型電槍、兩把長約47厘米的開山刀，以及一支槌、黑色口罩、鴨舌帽及手套等物品，並拘捕車上4名年齡介乎23至28歲的本地男子。

警方其後在落馬洲管制站離境大堂拘捕一名50歲本地女子。她疑跟蹤兩名事主，待他們入境後便向4名男子「通風報信」，並隨即欲出境折返內地，詎料在出境期間被埋伏的警員拘捕。

據了解，部分疑犯有黑幫背景，屬上水「和勝和」「白頭仔」的手下。5名被捕男女涉嫌企圖行劫、無牌管有槍械、藏有攻擊性武器、危險駕駛及企圖傷人，將被通宵扣查。案件交由新界北總區重案組第3A隊調查，警方稱行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

據悉，男事主58歲姓方，女事主40歲姓張，二人均為本地人，從內地入境到港。二人報稱從事水貨生意，並從事找換生意，以「百鳥歸巢」的策略，着多名顧客帶外幣過關後，集齊外幣在香港找換店替客戶兌換其他貨幣。事發時正乘坐一輛新界的士，兩人以背囊裝起該批有不同面額現金的美元，打算交到上水一找換店兌換，疑犯在下手犯案前已被警方截獲。

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