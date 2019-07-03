中國現代化展 土改文革未提死傷

展覽用咗過百報章、糧票、畫報等，同埋大量歷史照片，由經濟、教育、科技、文化、體育、民生講起中國嘅現代化，包括展出首支中國製嘅無縫鋼管，睇到國家當時嘅科技；有全國第一張股票，展示經濟發展。展覽並展出由港人投資嘅白天鵝賓館嘅協議文件，顯示港人對國家現代化嘅重要地位。

Emily留意到，展覽有展示土地改革法嘅條文、大躍進嘅畫報，同文化大革命時嘅革命現代歌舞劇宣傳畫，除咗喺大躍進展品有寫過「（大躍進）由於違背經濟和社會發展的客觀規律，結果使工農業生產和國民經濟遭到嚴重破壞」之外，文革呢個議題點到即止，而土地改革法嘅介紹就話係令「廣大市民獲得了土地和其他生產資料，佔中國人口絕大多數的農民獲得了解放」，隻字不提呢3場運動中曾經發生嘅批鬥或者傷亡事件。

歷史館長：國家博物館籌劃

歷史博物館館長（展覽及研究）張銳森話，成個展覽都係由國家博物館籌劃，由構思放置嘅文物，到所有嘅文字稿，都由國家博物館提供，歷史博物館淨係提供咗約40件藏品及相關描述。問到展覽唔提六四事件，亦未提土改同文革詳情，張銳森就話，因為今次主題係講現代化，六四唔喺展覽嘅範圍，所以就無專登放入展覽。