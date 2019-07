話說噚日泛民、建制派分別安排11點同12點半喺立法會外嘅「咪兜」見記者,民主派因為夾時間等問題直至12點先現身,12點半建制派議員抵達同一場地後,何君堯就表現得十分不滿,喺一旁高聲指摘,質疑「建制派要(遷)就嗰班契弟?」又喺一旁鬧民主派「厚顏無恥」、「穿梭暴徒之間惺惺作態」。

Paul其後似乎睇唔過眼,勸說話何君堯咁樣,唔會同佢一齊見記者,何君堯即刻話「我冇話同你一齊見呀,Paul」,「你不如離開香港(You may just go away and walk away from Hong Kong)」。民建聯陳克勤有意勸交,Paul就轉身離開,何君堯又向佢高叫「你唔需要lecture我㗎,lecture嗰班友仔得㗎喇」。