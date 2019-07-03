專欄：Libra面世 比特幣或成最大贏家？ ／文：章濤

據白皮書內容，Libra是穩定幣，並會由facebook與28家跨國企業組織基金會及營運管理。也就是說，Libra是一項有人為參與的應用貨幣，一旦有人為參與，就會有人性牽涉其中，會隨着市場需要而作出改變、會因掌權人的更替而改變方向。當一種加密貨幣與一家機構緊密相依時，必定會跟隨機構的生命周期，經歷生老病死。

反過來，比特幣背後並非由一家公司或組織所控制，它只是一套系統和算式，創始人在創造出這套成功的制度後完全抽身，不插手干預，亦不能改變算法，使整套制度不受任何人的個人意願或利益所影響，是區塊鏈中唯一能實踐去中心化的產物。

所以，Libra與比特幣雖然同為加密貨幣，但前者其實只是一種受控制、可以隨時改變、會有生命周期的應用產物，而比特幣則是一套定律、信仰，沒有人能說了算。

正因為比特幣能真正貫徹去中心化理念，令其得以成為加密貨幣市場中認受性最高的幣種。所以，當用戶要將Libra「變現」時，要不就經交易所換成法幣，但註定與加密貨幣市場的升值絕緣；而當用戶一日未需要將之變現，都會經幣幣交易，轉為持有其他加密貨幣，以享受升值的好處，這時候，交易量最大、最為市場所信任的比特幣，必然是首選。換言之，Libra的出現，必然會令加密貨幣的整體交易量上升，當中，比特幣一定是最大受益者。

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰（專欄‧逢周二刊登）]