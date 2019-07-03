港大3D打印特製陶磚砌亭 人手做一天一塊 打印最快5分鐘

明報記者 林穎茵

由Lange帶領的港大機械人製造技術實驗室團隊，自今年1月開始構思環保展亭，將以800塊獨一無二的3D打印陶磚砌成。Lange說，中華文化當中，利用陶土造磚建屋有源遠流長的歷史，現時不少建築物仍會用到陶磚，他期望嘗試以創新機械方法製造陶磚，建出具獨特風格的建築物。

打印800塊磚砌成 8月商場展出

不過當中難度亦高。Lange說，陶土是一種很難「預測」的物料，「陶土雖具黏性，但不如一般3D打印塑料快速變硬，它會變形、乾燥後更會縮水」。

團隊經過多次嘗試後才找出最好的打印結構，一方面加入支撐減少變形幅度、穩固結構，另一方面為形狀獨特的陶磚留有種植空間。

Lange說，以往由工匠手製一塊獨特尺寸和設計的磚頭，要花上一天時間，而3D打印的好處在於，只要在事前利用電腦程式設計好、計算好，就可以印出磚頭，視乎大小，每塊打印時間只消5至30分鐘，過程精準和具效率，可減少廢料。磚頭之後按支撐結構加上砂漿黏實砌好，就如砌立體拼圖。

環保展亭為「香港創新基金機械建築系列2019」項目之一，獲信和集團旗下的「香港創新基金」贊助，將於今年8月於荃灣的商場展出，同期亦將舉行相關主題活動。