手術併發症致不育 女病人告醫生疏忽

切肌瘤出事 子宮切除

原告為張耀尹（前稱張穎）；被告則為鄧遠釗，是婦產專科醫生。入稟狀指出，原告2016年6月因子宮內膜肌瘤及經血過多問題向被告求診。其後她發現患有子宮肌瘤，被告建議她接受腹腔鏡子宮肌瘤切除手術。同年7月12日原告接受該手術，卻引發宮頸機能不全併發症，最終子宮被切除，導致被告無法生育。

指醫生沒講清不育風險

原告在入稟狀指出，被告沒有向原告清楚解釋該手術引發併發症導致永久不育的風險，若她知悉有此風險，不會接受該手術；除此之外，原告指稱，被告在7月12日施手術時，疏忽地導致她永久不育，要求他賠償。

專家：子宮手術一般會提不育風險

醫管局婦產科中央統籌委員會前主席張德康教授稱，若是「子宮本身有病」，任何相關手術都有導致不育的風險。他解釋，原告接受的子宮肌瘤切除手術，有可能在切割時影響子宮頸的機能和結構，即影響子宮頸的「開關」；若肌瘤鄰近子宮頸，則連部分子宮頸都會切割。張續說，最令人擔心的情况是，若子宮肌瘤鄰近輸卵管，則會較大風險影響生育。至於是否必須切除，他說視乎該瘤對病人的健康有多大影響，例如會否影響月經流量。他認為常規而言，醫生做任何與子宮相關手術，都會向病人提及有不育風險。

【入稟編號：HCPI239/19】