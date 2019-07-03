警查「影子學生」 未有檢控

陳追薪金代通知金轉介高院

屯門興德學校早前被投訴於2014/15和2015/16兩個學年，分別有9及20名被列入學生名冊、但從未上課的「影子學生」，部分學生首年完全缺席卻獲准升班，有8名學生連續兩個學年均沒出現。屯門警區重案組曾到學校蒐證，至今未有檢控。

另外，陳章萍早前入稟勞資審裁處，向校方追討3個月薪金及代通知金逾34萬元，去年5月案件獲准轉介高院處理，提高索償額至逾125萬元。興德學校校監湯修齊昨回應本報稱，陳章萍離任後在興德已沒有任何角色，至於她向校董會追薪的民事訴訟，已交律師處理。

湯修齊說，興德學校目前運作正常，「檢視學生紀錄上學機制嚴謹，不會再發生影子學生情况」。2017年接任校長的蕭麗珊早前辭任，將由資助小學校長會前主席賴子文當新校長。湯說已成立由學校高層及辦學團體組成的「新學年籌備委員會」，準備9月交接工作，新學年沒有大批教職員離任或收生不足的問題，有信心9月可開辦4班小一。