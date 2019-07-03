興德前校長陳章萍脫假文書罪 官：文件屬假 惟未證「不利」意圖

案件昨在屯門裁判法院裁決。被告陳章萍（46歲）被控一項使用虛假文書，控罪指她於2017年5月24日，使用虛假興德學校求職者面試紀錄表格，意圖誘使時任屯門區高級教育行政主任鄭國仁接受該文書，以致對他或他人不利。陳章萍散庭後笑容滿臉，與親友談及脫罪時稱「咁係事實」。

裁判官水佳麗稱，控方呈堂、涉造假的2016年7月16日面試紀錄表格上，有時任校長陳章萍、副校長何志輝和時任高級主任李陽的簽名；惟何志輝供稱該簽名不是出自他手筆，筆迹專家亦稱應不是由何志輝簽署，何當日也無上班拍卡紀錄，故相信面試日期並非7月16日。時任高級主任宋卓範記得面試見過應徵者張錦輝，因被告曾刻意囑咐他準備有關會計的面試題目；但該涉案面試紀錄表上沒宋的簽名，裁定該文書屬虛假。

信被告知假 圖令教局信是真

水官說，辯方無爭議文件上陳章萍的簽名屬冒簽，按次序她乃最後一人簽署，可見她知悉或容許該文書失實，並再加簽；雖不知道她有否製作假文書，但身為學校行政人員，有責任妥善保存相關聘用紀錄，估計事件可能因個別職員錯誤判斷，或行政差劣造成，被告卻視若無睹。

水官續說，被告將涉案假文書交給教育局人員，肯定被告是想對方接受為真文書，但控方未能證明被告意圖對教育局人員鄭國仁不利。水官解釋，教育局調查目的是證明校方涉違反《教育條例》，聘請被取消教師資格的張錦輝在校工作，但校方收到教育局信件時已一早承認聘請張錦輝，不久後解僱他；學校教師作供時亦承認面試見過張錦輝，有別於沒有面試便可入職，被告毋須隱瞞。

水官指出，根據教育局規定，若再次發現學校行為不妥，僅會向校方發警告信，沒有證據指被告當時要承受個人後果，加上被告亦無招認任何意圖，因此事件雖可疑，但未能證明被告使用假文書對教育局人員不利，終裁定其罪名不成立。

興德學校前助理張錦輝因被取消註冊教員資格後，未經教育局批准在校園工作，涉違反《教育條例》72條，早前被裁定10項「未經准許而逗留在學校內」罪名成立，被判160小時社會服務令。

【案件編號：TMCC2382/18】

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