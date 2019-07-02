內科醫生如偵探 查睾丸消失事件

肺氣腫致輸精管閉塞

黃慕蓮表示，該名約57歲、患支氣管擴張的男病人到醫院覆診，她翻看病歷時發現不尋常之處，「外科（醫生）說他這幾年不見了左邊的睾丸，諗吓諗吓搲晒頭，點解呢？」她翻查病歷約半小時，試圖尋找蛛絲馬迹，她懷疑患者睾丸離奇消失，與肺氣腫相關疾病有關，令輸精管的分泌物變得黏稠，引致閉塞及睾丸收縮。

她又估計，該患者情况與遺傳病有關，惟本港遺傳病診治發展未盡完善，即使醫生或病人有懷疑，亦不知應到何處檢驗及確診，「如果我繼續在醫管局做，（希望）未來10年加強遺傳病的斷症，加強醫護人員認識」。

此外，她表示慢性阻塞性肺病患者數字近5年沒大變化，醫管局約有5萬名確診患者，70%為70歲以上；每年有5000宗新症，另每年有5000名患者離世。如將人體肺部氣泡平鋪，面積可達一個網球場，患者一般會在喪失一半肺功能才感到氣喘，因此大部分病人較遲才獲確診。她建議吸煙者如出現痰多、咳嗽等病徵，應及早接受肺功能測試，若肺功能衰退，或引致急性病發，會有死亡風險。