帶喪子痛戰SARS 醫者看懂脆弱 懸壺三十載 聆聽患者伴跨低谷

明報記者 許芳文

喜「有答案」專科 投身呼吸科

從香港大學醫學院畢業後，黃慕蓮到瑪麗醫院實習，即使今天成為呼吸系統科專科醫生，她不諱言實習時最討厭這專科，「（病人）經常入院麻煩到你，又要收症，慢阻肺（慢性阻塞性肺病的患者）又要氣喘喘……做houseman（實習醫生）時不喜歡這類病人，覺得他們吸煙搞到這樣，又搞到你（醫護人員）」。

完成實習後，她認為明愛醫院的治療氣氛較佳，即使薪酬及福利較差，仍加入當時屬補助醫院的明愛。她較喜歡「會有答案」的專科，昔日最討厭的呼吸系統科正中下懷，例如容易分辨病人氣喘等病徵，病情亦可透過化驗報告一目了然，遂踏上該專科鑽研之路。

面對無常 人本脆弱

行醫30載，黃慕蓮並非一帆風順。她在2002年懷孕，但同年10月突然胎死腹中，她形容當時腦海一片空白，渾渾噩噩度日，旁人以為她會一蹶不振，但面對2003年爆發SARS，作為顧問醫生，她強忍喪子之痛，義無反顧地走進SARS ward（病房）診治患者。

「我上司經常說，要承認這（經歷）是你的一部分……我會明白病人多一點，有些人會懶勤力、懶堅強，但有時是無法控制的，不是因為他很weak（軟弱），而是人本身就這麼vulnerable（脆弱），我會對人接受多一點。」這經歷讓她學懂面對自身的脆弱，亦懂得體恤患者的高低跌宕。

日漸成長，她變得更容易與病人打開話匣子，說話亦變得圓滑，「有個90多歲的病人離世，如果你沒有較多經歷，你會說『都90幾歲啦』，但有作為父母的經歷後，你會較懂得說話，會說『就是因為90幾歲，才會更加不捨得』」。

適時紓患者情緒 免一生鬱結

她說曾在診症時與一名經常頭暈的女病人閒聊，得知對方育有10多歲患自閉症的兒子，推斷照顧兒子心力交瘁是頭暈的主因；她巡病房時遇到表現抑鬱的患者，細問才得知患者因無法照顧患重病的親人，感到愧疚。她說，適當時候紓解患者情緒，可避免鬱結藏在心裏一輩子。

她又說，不少醫護人員誤解吸煙者患病是自找苦吃，「我現在最大的使命是幫煙民洗底」，吸煙禍害會滯後數十年才浮現，患者當年或受環境及朋輩影響沾上煙癮，「如果你出生時貧窮，無法選擇，周圍的人都是這樣（吸煙），就像被人騙去吸煙」。

黃慕蓮獲得醫管局頒發長期服務獎，面對日益繁重的工作量，她明白年輕醫護「很忙、很辛苦」，她亦曾因處理病人投訴承受壓力，一度萌生去意。但她經常「催眠」自己說「我最喜歡這份工作」，在忙碌中聆聽病人心聲，陪伴病人走過低潮。

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