被指獲呂志和款待 馬時亨稱嚴重失實

《蘋果日報》昨報道稱，獲得一批相片及影片，顯示馬時亨曾與呂志和、新世界發展主席鄭家純及恒基地產前主席李兆基等出席宴會、一同進餐等，部分照片顯示馬時亨、呂志和及數名女子在機艙內，機艙內設有睡牀。另一照片顯示立法會議員、港鐵非執董石禮謙亦在機艙內。報道引述消息人士稱，該批照片及影片於去年拍攝，呂志和多次邀請馬時亨等以包機形式外遊，地點包括意大利、日本及內地，馬毋須付錢。報道稱有向港鐵查詢馬時亨是否有申報接受款待，並稱「港鐵無明確回應」。

根據港鐵資料，今年4月，將軍澳日出康城第11期物業發展項目地皮，由嘉華國際、信和置業及招商局合組財團，以30.5億元投得。公司註冊處資料顯示，馬時亨現為港鐵公司、港鐵學院、呂志和獎有限公司、富衛集團等董事。

稱上任後從未搭呂私人飛機

馬時亨昨日發表嚴正聲明，批評報道內容嚴重失實。他稱擔任公職多年，亦曾出任官員，完全明白利益衝突的嚴重性；他作為港鐵非執行主席，一直按良好公司管治的原則申報利益，並小心處理有可能構成利益衝突的情况；又稱自2016年擔任港鐵非執行主席以來，從未乘搭呂志和的私人飛機。

他續稱，港鐵審批物業發展項目標書時，有嚴謹的程序，報道提及的康城物業發展項目，董事局招標前只訂出回報目標，然後授權行政總監處理招標事宜，他和董事局並無參與招標結果的決定。他強調，有關報道嚴重影響他和港鐵聲譽，他和港鐵會保留追究權利。

議員質疑上任前曾否受款待

民主黨林卓廷質疑馬時亨聲稱2016年後未乘搭「呂志和的私人飛機」，但會否乘搭與呂志和關連公司持有的私人飛機；並質疑馬是否曾免費乘搭其他富豪的飛機、上任港鐵主席前曾否接受富豪款待、以及在日出康城項目中曾否給予行政總監或其他港鐵職員意見。

本報記者昨向港鐵查詢，馬時亨有否申報過去由呂志和款待付費的旅程、共有多少次及於何時。港鐵回覆，馬一直遵從及符合良好管治及上市公司規則的申報制度，昨亦已發出嚴正聲明，沒補充。