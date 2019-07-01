教大女生墮樓亡 社工籲留意朋友情緒 專家憂模仿效應：勿把自殺合理化

張仁良於電郵表示，對事件十分悲痛和難過，他和學系及學生事務處同事已探望盧曉欣家人表達慰問。校方將提供一切可行支援，冀助他們渡過這個困難時刻。張仁良又表示，明白學生和年輕人正面對不少挑戰和困擾，生命誠可貴，希望大家以正面態度，面對生活中可能出現的種種困難，及多關心身邊同學和友伴，互相支持。

學生會悼念儀式 約300人到場

教大學生會昨午於校內舉行悼念儀式，約300人到場，包括副校長（研究與發展）呂大樂及朱耀明牧師和太太等。現場提供白花及白絲帶，並設留言板可寫下心聲。學生會代表及教學人員協會代表分別致悼辭，全場默哀3分鐘、鞠躬及獻花，有人傷心流淚並抱頭痛哭。

防止學生自殺民間聯席昨與社福、家長及教師團體，就近日墮樓事件開記者會。「良心理政」教育心理學家黃宇昆表示，極度擔心有模仿效應出現，因近日政府「冷處理」示威者訴求，令社會瀰漫絕望的氣氛。他又指，因踏入暑假，教師、社工未必有空間直接接觸學生，社會各界都要思考如何支援學生。

至於分享相關資訊時，黃宇昆認為，同儕間難以避免討論近日的墮樓事件。他建議年輕人在社交平台分享相關新聞時，應避免分享牽動情緒的內容，亦應避免合理化自殺行為（見表）、以「烈士」稱呼死者。

示威區有情緒支援站

香港社會工作者總工會總幹事許麗明表示，觀察到有年輕人，即使有負面情緒都不會宣之於口，她呼籲各人留意身邊朋友性情上有否改變，並主動關心，避免傷痛情緒變成「絕望」。許麗明又說，立法會示威區中有情緒支援站，有需要者可使用。她又呼籲，外展社工在未來的示威場合可自組隊伍，提供情緒輔導服務。