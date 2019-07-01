3D實景香港模型開放 助規劃未來

覆蓋4萬幢大廈 結合規劃署數據

規劃署2015年12月開始研發上述三維系統，聘請專業團隊，利用裝有5個或12個鏡頭的直升機航拍，覆蓋港島及九龍半島約4.3萬幢大廈，拍攝逾34萬張照片，然後利用軟件，把航空照片整合為香港城市景觀的3D實景模型。

規劃署總城市規劃師廖錦明表示，系統可結合規劃署不同數據，包括分區計劃大綱圖、城規會文件、規劃限制及指引、法定古蹟、風速風向等，建立一站式資料平台，方便搜尋所需資料。署方已於去年2月推出新系統供內部使用，可節省規劃工作所需時間，加快規劃決策過程。以往規劃師需數周至數月實地視察、量度及採集數據，系統則可即時模擬實景，以便分析不同方案，評估個別方案對周圍環境的影響等。

初創公司盼數據每年更新

本地初創公司Chain Technology有採用政府3D地圖數據，聯合創辦人陳震宇表示，由於港島及九龍半島樓宇密度高，一般公司難以利用航拍機採集數據，成本亦高，歡迎政府提供這些數據，他期望政府可最少每年一次全面更新數據，以便規劃時有合時資訊。而除3D實景數據外，他亦冀規劃署同時提供地區規劃限制、要求等資料，以便在評估環境影響、規劃建築時，整合及分析數據。