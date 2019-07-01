煥然懿居單身申請者 三成供款佔入息逾半 難獲九成按揭 或需「靠父幹」

家庭客供款比率全低於50％

「煥然懿居」450個首置單位上月12日起開始揀樓，6月19日售罄，市建局初步分析買家資料，包括241個家庭和209個單身申請者，就家庭申請者而言，分別選購82個兩房、109個一房和50個開放式單位，若以九成按揭計算，其供款比率介乎16%至40%，全部低於50%。

至於209個成功揀樓的單身申請者，七成供款比率低於50%；餘下約三成的供款比率超過50%，全部選購一房單位，其持有資產平均約40萬元，不足支付樓價一成首期，絕大部分是80後、90後年輕人，若依靠他們個人財政能力，不會獲批承造九成按揭，推測他們需依靠額外財務支持，例如家人作額外擔保人，才可獲批九成按揭。

韋志成表示，初步觀察，今次首置單位以六二折定價合適，大部分符合買家負擔能力，以兩房單位最受歡迎，首3天售罄；一房單位則以設獨立廚房的較受歡迎。他又指出，逾150名選購一房及開放式單位的申請者，大多是80後、90後年輕夫婦，相信未來數年他們增加家庭成員後，會轉而對兩房單位有需求。

韋志成倡未來首置盤主打兩房戶

他認為根據今次經驗，日後若推展其他首置盤，可考慮以兩房單位為主線，盡可能提供獨立廚房，並適量加入面積較大、約600呎的三房單位，供入息較高的家庭申請人選擇。他表示，較年輕、負擔能力較低的單身申請者，或有置業訴求，認為可研究更符合他們的經濟能力、不同類型的青年房屋計劃，以滿足他們的居住需要。