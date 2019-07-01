余國春洪祖杭 獲大紫荊勳章

多名建制受勳 連續5年不見泛民

獲頒大紫荊勳章的為兩名前任全國政協常委余國春及洪祖杭。授勳文件形容余國春「長期熱心服務社會，貢獻殊偉」，盡心竭力推動青年發展，尤其支持青年教育，曾出任多個政府諮詢組織要職，致力團結海外華僑推動經濟發展，支持「一帶一路」和粵港澳大灣區發展。

洪祖杭則致力在港推動體育及文化發展，曾擔任多個本地大型體育會要職，包括南華體育會主席、香港足球總會董事會董事等，又大力推動本港舉辦大型體育運動等，有助體育盛事進一步發展市場定位和盈利能力，及增加體育盛事的本地和國際吸引力。

今年授勳名單中，分別有11人獲頒金紫荊星章、23人獲頒銀紫荊星章和41人獲頒銅紫荊星章。其中聖公會大主教鄺保羅、行會成員廖長江獲頒金紫荊星章，部分現任及剛退休的常任秘書長亦上榜，包括財庫局常任秘書長黃灝玄、運房局常任秘書長應耀康、保安局常任秘書長黎陳芷娟及退休前擔任創科局常任秘書長的卓永興。

鄺保羅廖長江獲金紫荊星章 黎明獲銀

銀紫荊星章方面，上榜的包括歌手黎明，文件稱他過去25年積極參與公益金轄下委員會的工作，並熱心投入其他公共服務，如曾參與香港年金計劃宣傳短片等。行會成員林正財、工聯會會長吳秋北、教大校長張仁良、中文大學醫學院院長陳家亮、新界校長會會長朱景玄等亦獲銀紫荊星章。

前理大校長唐偉章、工業家林亮添、部分建制派區議員等則獲銅紫荊星章。

授勳名單繼續沒有民主派成員，已是連續5年泛民成員零勳銜，上一次有泛民人士獲頒勳銜已是2014年，為當時仍是民主黨成員的港大副教授、現任勞工及福利局長羅致光，獲頒金紫荊星章。