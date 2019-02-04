政府公布授勳名單 399人近10年最多 山竹怒海救人 10人獲英勇勳章

另外，本港體育健兒於去年亞運贏得8金，20名港將亦獲頒榮譽勳章，包括單車手張敬樂、壁球代表歐詠芝、欖球隊員姚錦成等。

去年9月超強颱風「山竹」襲港，10號風球懸掛10小時，出現大量塌樹、建築物受破壞，可幸沒造成嚴重傷亡，今年有逾40名不同政府部門人員因當時工作表現出色而獲嘉許，包括3名警務人員獲頒銀英勇勳章，5名警務人員及2名消防隊員獲頒銅英勇勳章，另有33人獲頒行政長官公共服務獎狀。

10號風下緊守崗位 33人獲嘉許

其中獲銀、銅英勇勳章的警務人員及消防員，授勳文件提及他們當時分別在西貢斬竹灣的海上搜救行動，以及西貢大網仔路離岸執行拯救行動中表現英勇。

山竹來襲亦造成多區停電，救援人員需摸黑執行救援行動。獲頒銅英勇勳章、38歲消防隊長張家和接受本報記者訪問時憶述，當晚近7時接報，需與隊員到西貢大網仔路離岸拯救小艇上被困者，出發當下正懸掛10號風球，沿途大量塌樹，需一邊鋸樹一邊前進。到場後由於當區停電，現場漆黑一片，可幸海中小艇上的遇險者仍可作反應，在黑暗中隱約見到陰影。他續說，當時風大雨大，水面有大量雜物，水警及消防船無法靠近，由於遇險者離岸邊近百米，最後消防潛水組派他與隊員張文浩，採取「不繫繩索救援游泳方式」，在沒佩戴水底呼吸器裝備的情况下，落水執行拯救行動。

漆黑鋸樹前進 沒戴呼吸器落水

張家和憶述，當時遇險者已在小艇等候逾4小時，其中一人出現「低溫症」徵狀。他將身上「個人浮力背心」給予情况較好的遇險者，並由隊員先帶回岸邊，待隊員再帶救生浮標及一件「個人浮力背心」到小艇，一同救出另一遇險者，整個拯救過程歷時約20分鐘。他說行動中無隊員受傷，遇險者到醫院治理後亦可自行離開。

對於獲頒銅英勇勳章，張家和表示「救到人很鼓舞」，是次行動難度高，因在岸邊時沒有足夠資訊，認為行動成功是一直訓練的成果。當日執行行動的張文浩亦獲頒銅英勇勳章，其他3名在岸邊指揮及戒備的潛水組員，包括已退休的消防隊目張波達、消防員宋柏毅及陳旭輝亦獲頒行政長官公共服務獎狀。

除了參與救援行動的消防員及多名警員獲授勳，天文台、水務署、渠務署、建築署、民政事務總署、食環署等部門共33人，亦獲頒行政長官公共服務獎狀，包括天文台助理台長鄭楚明、離島民政事務專員李炳威、觀塘民政事務專員謝凌駿、水務署技工伍根全等。

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