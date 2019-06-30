訛稱代購流心月餅劫買家 準大學生判囚4年6月

交收期間劫110萬 首被告囚5年8個月

首被告吳嘉浚（現年28歲）承認一項企圖欺詐、兩項欺詐及一項搶劫罪，報稱學生的次被告方文廸（現年23歲）承認一項搶劫罪。法官引述二人背景，指次被告原於台灣升讀大學，但開學前干犯本案，還押至今。

法官判刑表示，首被告特意開啟新銀行戶口作收款，又聯同次被告及其他人一同犯案；首被告更刻意帶其中一名受害事主到美心餐廳，裝作與員工相熟，以博取事主相信他能以員工價購買月餅。

求情稱全數賠償有悔意 官：搶劫所得罪更重

法官指不認同辯方求情稱二人犯罪手段不算高明，更說不接納二人全數賠償15萬元予事主等於表現悔意，因該款項是從二人其後搶劫所得，罪行更為嚴重。

至於搶劫罪，法官指二人不肯供出誰是主謀，雖然案中受害人遭另一人用鐵棒扑頭，是二人計劃以外，但該搶劫罪行屬完整計劃。法官考慮到次被告還押期間，有努力進修香港公開大學課程，亦考慮辯方稱他因愚昧和家庭經濟負擔犯案，故判處他比首被告較輕刑期。

【案件編號：HCCC335/18】