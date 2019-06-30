1400過渡房屋單位 擬資助部分營運費

擬涵蓋工程和顧問費用

據當局資料，13個在現有大廈內提供過渡房屋的項目可提供618個單位，另已公布的4個新建過渡房屋項目和3個改建樓宇為過渡房屋的項目，共提供772個單位。陳帆昨在網誌表示，7月初將向立法會房屋事務委員會簡介就過渡房屋提供專項資助的安排，再向財委會申請撥款，亦會探討其他建議的可行性，包括建設過渡屋邨，冀增加供應。據悉，專項資助擬涵蓋工程和顧問費用，營運費則由於營運機構有租金收入，故只計劃提供部分資助。

陳帆稱，至今已推出不同措施協助和促成由民間團體推展的過渡房屋項目，入住家庭亦普遍認同可改善生活，例如租金普遍參考綜援租金津貼上限，再視乎單位大小釐定，每個單位租金由300元至6500元不等，佔家庭入息不多於29%，大幅減輕入住家庭的財政壓力，人均居住面積亦由4.3平方米增至8.5平方米。

另外，就近日反對修訂《逃犯修例》的風波，陳帆稱社會因修例工作引起爭議和撕裂，對此感到非常難過，重申政府清楚表明已停止有關修例工作，冀社會盡快回復平和，重新出發。