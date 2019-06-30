習劍38年 患心臟病 劍道教練訓練時昏迷危殆

90年代為港出征獲佳績

事主余國超今年65歲，為劍道教練，考獲劍道鍊士六段資歷，在1989年創立「香港正道舘」，90年代曾代表香港出戰國際劍道比賽並屢獲佳績。余曾在香港劍道協會擔任委員、評審委員、高級教練等職位，並擔任公開賽裁判。昨早有親友在余的社交網站留言慰問。據網頁介紹，傳統的段位系統共分10段，目前劍道通過考試授予的段位為初段到8段。

香港劍道協會委員李淑玲回覆查詢時稱，余國超早前曾向協會提及其心臟病病情，正排期等候做手術，亦有按身體狀况調節練習。她續說，余前晚以會員身分，參與協會其中一節自由練習的課堂，事發時他已完成練習，站在一旁，在場會員見他突然昏迷，立即為他卸除身上裝備，救護員亦在短時間內到場。

劍道協會：已排期做手術 有按狀况調節練習

浸會大學體育及運動學系副教授雷雄德稱，劍道對戰的動作快，對心肺要求高，心臟病患者對戰時應調低運動強度，減低對心臟負荷；心臟病患者亦可做運動，但需在醫生或專業人士監控下進行，以確保安全。心臟科專科醫生何鴻光稱，如病人已排期做手術，病情或有一定嚴重程度，不建議病人做劇烈運動；而劍道屬競技運動，病人做運動前應與醫生商量及評估風險。

康文署回覆查詢時稱，前晚10時半，一名男子在康文署轄下港島東體育館舞蹈室內暈倒，署方職員趕往現場協助，並以心肺復蘇法施救。據了解，當晚9時至11時舞蹈室由香港劍道協會租用，場內有5名使用者。