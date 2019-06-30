搬運工遭鋁板壓斃 八旬父母未知情

昨午1時許，東涌迎禧路一個工地正興建Four Points By Sheraton酒店，兩名工人在搬運一批鋁板，其間38歲蘇姓男工人協助點算一批靠在牆壁的鋁板，其間有鋁板突然塌下，蘇被擊中頭部昏迷倒地浴血。現場其他工人報案，救護員到場將傷者送往北大嶼山醫院搶救，惟他最終不治。警方經初步調查後相信事件無可疑，列工業意外。

每塊200磅靠牆 點算時塌下

該批鋁板共有15塊，每塊面積兩米乘兩米，每塊200磅，即共重3000磅，燒焊後可製成承托玻璃幕牆的鋁框。據了解，蘇生前為玻璃幕牆工人，未婚，有一名兄長及兩名姊姊，為家中孻子，父母年過八旬，住在深圳，父親中風，其他子女已成家立室，平日靠死者供養，兩老尚未知道兒子死訊。

勞工處：已發暫時停工通知書

工業傷亡權益會表示，僱主及承建商在工人搬運建材前應做風險評估，規劃安全的搬運路線和區域，並設立明顯隔開的「吊運區」，免生意外。搬運過程必須注意在場人員的安全，向工人發出安全指引，例如指導他們使用合適的搬運工具、減少堆疊過量物品等；如需做大量、大型或重型物品的搬運工作，應使用吊機等設備。

勞工處稱，得悉意外後已即時派員到意外現場調查，並向有關承建商及分判商發出「暫時停工通知書」，停止其處理鋁通板工作，直至處方信納僱主已採取措施消除有關危害，才可復工。