前足球員卓耀國涉欠稅被捕 膺最佳年青球員 曾效力瑞士球會

網民上載警問話片段 稱遭拖數萬元

一名網民在網上聲稱卓耀國欠他數萬元債項，並上載片段，片段顯示卓耀國在旺角一間髮型屋內，有3名警員在場向他問話，其中一名警員稱「佢爭我哋政府錢，我哋𠵱家拉佢」。警方向本報確認，上周五在旺角豉油街94號對開巡邏期間，發現一名男子形迹可疑，遂上前截查，經初步調查後，發現該名28歲姓卓本地男子因欠交款項被相關部門通緝，遂將他拘捕。該男子已獲准保釋，案件將於7月15日在西九龍裁判法院提堂。據了解，卓欠繳稅項。

球會總監：他選擇行舊路 要幫都幫咗好多

卓耀國曾效力標準流浪，球會總監李輝立向本報表示，對卓被捕感到可惜，形容他是一名優秀的球員，但欠債纍纍，球會想他改變自己的人生，但卓選擇「行番條舊路」，「要做都做咗好多，要幫都幫咗佢好多」，直指他辜負了栽培他的球會，「對唔住自己、對唔住家人」，又表示不想再提起卓耀國，「再提都無意思」。

曾在佳聯元朗及港隊與卓耀國合作的教練郭嘉諾說，球會4月份與卓耀國解約後，一直無法聯絡他，又指曾聽聞他嗜賭及欠債，曾多次給予他機會改過，可惜事與願違，對其被捕感到「好失望」及「唔開心」。

卓耀國司職前鋒，於2013/14球季當選香港足球明星選舉的最佳年青球員，去年初曾代表港隊奪得省港盃。去年3月，卓由港超標準流浪轉戰歐洲，加盟瑞士次級聯賽球會基亞索，但上陣機會不多；去年底離隊後，今年2月回流港超，加盟佳聯元朗，但因債務及無故失蹤缺席操練等問題，4月份被球會取消其球員註冊。