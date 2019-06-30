大學女生墮樓亡 梯間見反修例字句

心理學家：看新聞後想輕生 應避看尋幫助

臨牀心理學家張傳義稱，接連有人自殺前留下「反送中」字句，或會引致仿效。他說，反修例新聞發展多時，對不少人構成心理壓力，近來亦有不同政治取向的病人向他表示有情緒相關問題。他說，若一個人看了反修例新聞後感前途灰暗，有無力感，甚至有想死的衝動，可嘗試避看這些新聞或避免與人討論，亦應盡早尋求專家幫助。

21歲墮樓死者盧曉欣為教育大學學生，與家人居於上水。據悉，她有情緒病，生前正接受治療，早年與男友分手，曾經輕生，數月前亦與另一男友分手。盧父向記者說，女兒品學兼優，將升讀大學二年級，暫想不到愛女墮樓原因。他說女兒日常筆迹與現場牆壁的留字不太相似。

父：想不到愛女墮樓原因 教大：震驚悲慟

教育大學發言人稱對事件感震驚和悲慟，已即時啟動危機處理機制，正嘗試聯絡死者家人提供協助。

事發昨午3時許，盧被發現從嘉福邨福泰樓墮下，當場死亡，警方在大廈24至25樓梯間牆壁發現字句，正調查字句是否與盧有關。

IG有人上載牆壁字句的圖片及帖文，與反對《逃犯修例》修訂相關的字句，籲港人堅持抗爭，下款為「曉欣」。

■防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

（反修例風暴）