有人邀赴德美加 為開書店選台灣

「港開書店，共產黨找業主你就得走」

林榮基理想中的書店，以研究、分析性的書為主，也得賣點文青小品，不然顧客會被悶倒。談到書，他饒有自信，若書店有好書，也定會有讀者群，「讀者並不太笨」。然而人在台灣太過忙碌，每天面對傳媒訪談、講座，結果準備工夫也得暫時擱置，本來預計眾籌200萬元台幣，要延至下月才開始。

他不回港的決定也與開書店有關，「在（香港）那邊開書店，有錢也無用，租處地方，共產黨找業主談談，你就得走了。你看支聯會（六四紀念館），（人家）有空找幾個爛仔、黑社會坐在樓下，還用做生意嗎？」

林榮基原以洽商工作為由赴台，陸委會批准他停留一個月後，又准許延長至3個月，其簽證將於下月25日到期，但他不擔心無法續期，「既然我沒有決定權，只能待他們（陸委會）安排。若我去擔心這回事，變相壓力是給了自己」。他也有計算，留一個林榮基在台灣，對台灣名聲不壞，更證明這地重視人權，「我也不是游手好閒呀，我打算辦書店。一個地方，多一間書店也不是壞事呀」。

倘藍營上場有引渡風險 或去德國

明年台灣將迎來總統大選，對於可能出現的政黨輪替，林榮基心底還是有點憂慮，只怕台灣未來步香港後塵。他唯有不斷提點選民留神，一旦投錯選票，要承擔後果的也是自己。

兩岸有司法互助協議，過往亦曾引渡逃犯，他說一旦藍營上場、出現引渡風險，或要連夜買機票逃到德國。他甚至想過，萬一要去德國，可能要在難民營住數月，但這也不是壞事，他會視之為另一次機會，去彼邦見識，「人總不會永遠那麼好，定會有點波折，思考才會深刻得多，那體會是不同的」。

（反修例風暴）