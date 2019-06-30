由「終於回到香港」 到「終於身在台灣」 異鄉毋憂失自由 林榮基：回港？不了

兩個多月前，林榮基坐上往台北的飛機，恐懼通過修訂《逃犯條例》會再度身陷內地囹圄。如今修例暫緩，回來可好？他抽口煙，娓娓道來異鄉點滴，「叫我回香港？拜託，不了」。

文：邱榕瀅

林榮基仍然記得1990年代的往事，那些年出差兩周後返港，他在啟德機場上空看到九龍城的低矮樓房，熟悉感油然而生，心裏高興得很，「終於回到了香港」。兩個多月前他離開，起飛一刻卻鬆了口氣，高興的感覺在抵達台北桃園機場一刻湧現，「我終於來到了台灣，我終於身在台灣」。

懷念七八十年代香港 問今日社會「正常嗎？」

他不諱言，這幾年間，對香港的感情也起了變化。

他懷念七八十年代的香港，社會氣氛祥和，英國人照顧民生，租金太貴推租金管制，興建醫院加建病牀。今日香港，人們看着樓價持續上升，車位也要百多萬元，「正常嗎？這不正常」。他反問，當無法改變香港，當他無法過回當年生活，「我為什麼還要留在香港？」他說，最起碼在台北居住的小區，聽得到那些年的叫賣聲，有時他會在便利店買罐啤酒，坐在樹下長椅乘涼，天熱時可以在家中陽台，放張茶几，吹吹風，喝杯茶，讀本書。這類小陽台在台灣平民的家很平常，在香港卻是奢侈品。

指修例23條後 「怎知會否有第三把刀？」

離開香港，本因政府推動修訂《逃犯條例》，顧慮到人身安全，3月底他開始計劃，「香港政府現在看情况是信不過，怎麼信得過呢？」他形容修例與《基本法》23條立法無異，都分別放了把刀在港人頭上。當下修例暫緩，可會歸來？他反問：「我怎知道明年會否有第三把刀？」

但他對香港的感情猶在，看手機關心的還是香港點滴，出席座談會、見傳媒，總提到香港現况，盡力為港人發聲。電視新聞偶然看得見他在異鄉的身影，總是用帶有濃濃香港口音的國語，努力呼籲他人要警惕「一國兩制」，要支持台灣，要支持香港。

憶佔運後港人不去抗議 對6月抗爭「跌眼鏡」

這個6月，看到港人的抗爭意志，林榮基有點跌眼鏡。

他記得，2014年佔領運動過後，遊行示威、政總集會，每次人數不過一千幾百。一次集會過後，他乘車經過銅鑼灣，消費者成千上萬，「都是香港人，數小時不去抗議，去shopping、看電影，這與你有關係的，為什麼自己不關心？」

後來看到6月9日、16日，民陣說分別有103萬、200萬人上街，「誰想到呢？」示威者以年輕人為主，林榮基說他們成熟了不少，會思考一旦修例通過，影響的不止自身，卻是關乎下一代，最起碼願意走出來抗爭。

佔領運動過後，「無力感」在香港縈繞不去，林榮基從自身日常開始對抗。他不喝青島啤酒，只喝台灣啤酒，穿的絕不買內地製造，吃的是台灣水果，寧願多花數塊也要吃英國黃豆，手機絕不用中資背景品牌，就是絕不讓中國賺他一毛錢，「每個人都做得到，只看你做不做。讓它（中國）賺錢去壓迫你，哪有這麼笨的？」

但他亦曾經毫無選擇。

2015年，出售政治書籍的銅鑼灣書店有5人相繼失蹤，林榮基作為店長，失蹤數月後，電視播放了他的「認罪」訪問。重提當年時日，他猶有餘悸，說香港坐牢猶可閱讀寫信，內地拘禁連這些自由都沒有。

憶內地拘禁拒醫生送茶葉 無欲則剛

他說起在寧波被拘押的一個小故事。那時醫生會定期為他檢查身體，醫生看他每日只喝熱開水，送他一點茶葉，林榮基喝了一次，將茶葉統統丟了。因為茶葉太差？他搖頭，那都是上好茶葉，但身在那個環境還要求享受，卻是不智，「當你喝慣了（上好茶葉），別人不給你，你會怎樣？我為什麼要去求人呢？」無欲則剛，這句話他體會尤深，經歷過失去自由的環境，唯有拒絕利誘，對方才無法動你分毫。

後來返港，九龍塘火車站外抽的3支煙令他下了決定，要將內地拘禁生活公諸於世。由香港走到台灣，當身邊風景、語言統統改變，林榮基唯一不變的，可能是煙癮。訪問個半小時，林榮基抽了7支煙，但他不再擔憂失去自由。以往在香港，他外出總得左看右看，走在異鄉，總算無人跟蹤在後。在台灣，自由嗎？「自由。」那麼，快樂嗎？他笑着舉起手上啤酒，點點頭。

（反修例風暴）