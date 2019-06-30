被拒進駐軍碼頭 朱凱廸：政府違開放承諾

政府：將由駐軍考慮開放

有關用地經「先訂立、後審議」方式修例，撥予解放軍。保安局指出，該碼頭已成為「受保護地方」，軍用碼頭陸上範圍內4座建築物已列作「禁區」，有關法例已於昨凌晨生效，公眾不可在未授權下進入。若未獲授權而進入受保護地方，可被罰款即2000元及監禁6個月。

前晚11時許，朱凱廸和示威者趁該地段移交前夕到場示威，有人剪毁鐵絲網，闖入圍封範圍內，稱香港土地應由港人「揸莊」，並在海邊欄杆掛上「反對割地 還我海濱」橫額。及後防暴警到場趕走示威者，有人用粗口指罵警員，又用激光和手電筒射向警員，其間警員一直攝錄，示威者則舉傘陣遮掩。雙方對峙個多小時，示威者約凌晨1時15分散去。警方其後於凌晨近2時在鐵絲網後方約3米拉閘，鐵閘上寫有簡體字。

朱：沒軍事活動 政府曾允開放

昨日早上11時，朱凱廸再與立法會議員張超雄、許智峯等共7人在鐵絲網外示威，然後進入鐵絲網與鐵閘之間範圍，向駐守該處的警員要求進入，但遭拒絕。朱凱廸稱，政府過去10多年多次強調，雖然打算把海濱土地給解放軍作碼頭，但承諾當沒有軍事活動時會開放海濱，和一般公共空間一樣，然而昨日警員說須獲授權才能進入，這違反政府承諾。他又說，自己昨日和保安局官員見過面，也有問過官員，得悉該地未正式完成移交，認為現時並非由解放軍管轄。朱認為，按目前情况，更不明白為何不能進內示威。

朱凱廸補充，他把前晚的示威行動視為公民抗命的活動，這不會是他們最後一次就此事抗議。

（反修例風暴）