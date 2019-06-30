葉兆輝：客觀數據有助掌握民情

民陣警方差距大 社會失互信

港大社會工作及社會行政學系教授葉兆輝認同遊行人數深受社會關注，而民陣及警方數據相距甚大，社會失去互信，需要一個客觀統計和數據，讓各界掌握民情。美國得州州立大學地理學系副教授鄒之喬則相信，大家都會對各方公布遊行人數有差異感疑問。他認為作為科研，最重要是得出的數字能讓別人驗證，可以清楚解釋背後的計算如何進行，「將我們的方法說出來，如果你不同意，也可以去驗證一下這個數字是否真確」。

民陣早前解釋，遊行人數的計算方法是派幾組人在數條天橋，例如糖街、波斯富街和灣仔電腦城附近天橋點算人數，並考慮市民中途加入的因素，但承認此方法無法點算遊行路線以外的遊行者。

警方：屬粗略估計 只供參考

警方回覆稱，點算集會人數的方法是派員於多個高點觀察，以及點算某一時段在不同區域所聚集的人數。警方強調只是粗略估計，有關數字只供內部參考之用。

除了民陣及警方，港大民研亦有就七一遊行統計人數，以2018年一次為例，曾派人在軒尼詩道與軍器廠街交界行人天橋點算經過天橋的人流，及以往年的參數計算沒經過該點的人數，從而計算全日遊行總人數。

（反修例風暴）