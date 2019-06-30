撐傘或人群太密 礙AI點算

臨時改路線 或增統計誤差

黃君保解釋，運用AI點算遊行人數，好處是電腦不用休息，相對人手點算毋須耗費大量人力，不過AI系統亦有限制，例如當遊行人士撐傘、舉橫額、穿黑衣、揮動手機閃光燈或太密集等，均有可能影響系統辨識；而若當日路線有變，而團隊未能及時應變，統計誤差或會增加，「如果遊行隊伍走到另一條路，但我們未能準確掌握，誤差很快出現，只要慢15分鐘（開始點算），可能已有萬多人經過該地方」。

有方法防反覆經過「篤數」

至於會否有人刻意重複出現在AI的點算區「篤數」，黃君保估計風險不大，原因之一是預料波斯富街及軍器廠街等地點屆時均會擠得水泄不通，不太可能有大批群眾朝反方向走，加上系統點算方法是每個遊行人士需經過拍攝影格（frame）內的特定點算區域（counting zone），並行經區域內的紅線（見圖）才會計算一人，若同一人在紅線前後徘徊，卻未離開點算區域，則不會計算在內，相信系統重複點算（double count）的風險不大。

（反修例風暴）