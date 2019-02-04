持反修例廣告 150人紐約中央車站默站

NY4HK：按港情况隨時支援

紐約當地時間上周五（28日）晚，中央車站（Grand Central Terminal）大堂約有150人身穿黑衣，手持《紐約時報》反修例廣告一頁默站5分鐘，並邀請途人加入。發起團體「NY4HK」表示，活動訴求包括撤回條例、無條件釋放被捕者及永遠不追究、平反6．12暴動定性、追究警方武力鎮壓和實行真普選。

NY4HK稱，他們本身是義工，於5年前雨傘運動時由一群港人發起，支持香港民主活動，成員無固定人數，大多是定居紐約的港人，亦有留學生，日後會按香港情况隨時支援，「誰有空就誰補位，近似（網上討論區）連登的leaderless style（無領導風格）」（相關訪問刊星期日生活）。

大阪遊行 港5大學學生參與

多倫多亦有人於聯合車站（Union Station）「快閃」，手持反修例廣告聲援香港。大阪舉行的二十國集團（G20）峰會昨閉幕，數百人昨午在當地遊行，包括港人，冀國際關注修例爭議。遊行者於大阪市立中央會館出發，途經心齋橋，再到難波，其間高呼「Free Hong Kong」等口號，中文大學、理工大學、科技大學、浸會大學和教育大學均有學生參與。另外，Freedom HONG KONG在facebook專頁稱，反修例廣告和公開信昨在英國《泰晤士報》和西班牙《世界報》刊登，設計均以黃色為主調，代表香港人的熱情與理想。

（反修例風暴）