維園辦嘉年華 慶委會：不擔心與遊行起衝突

料300場活動吸30萬人次

慶委會就歡慶國慶70周年和香港回歸22周年有逾300場活動，陳勇預料可吸引逾30萬人次。他已邀各官員出席嘉年華，但現未核實出席名單，至於明天在紅館舉行「躍動大灣區慶祝香港回歸祖國22周年晚會」，他沒確認特首林鄭月娥會否到場，只說若她出席，相信警方會做好保安。

嘉年華入口設檢查處，入場者需查袋。大會公布截至昨晚9時，逾3.9萬人次入場。陳勇昨午稱嘉年華包含創科、潮流文化展場及音樂會，認為慶委會每年皆租用維園足球場，相信市民早已習慣，即使民陣有遊行，大家各自在自己範圍活動，加上有警察維持秩序，應該不會有衝突。

對於近期民陣發起兩次遊行人數達數以百萬，他形容是「香港人對現代化管理有信心」，不擔心明日遊行人潮影響嘉年華，因他相信警方及政府部門可協助大會，而嘉年華場內有約200名義工及糾察維持秩序。

民陣呼籲遊行人士經記利佐治街進入維園噴水池，避免與參與嘉年華者相撞，陳不以為然，只稱交給警方和「交通部門處理」，冀公眾留意報道和警方呼籲。

（反修例風暴）