維園辦嘉年華 慶委會：不擔心與遊行起衝突

【明報專訊】一年一度的民陣「七一遊行」過往起點是維園硬地球場，自2017年起，該處每年被香港各界慶典委員會搶先借用，民陣遊行隊伍明天會在維園草坪集合。慶委會昨起一連三日在維園舉辦「Greater Bay Festival創科潮流音樂嘉年華」，身兼港區人大代表的慶委會署理執行主席陳勇稱，嘉年華與七一遊行的活動範圍不同，兼有警察維持秩序，相信不會爆發衝突。
料300場活動吸30萬人次
慶委會就歡慶國慶70周年和香港回歸22周年有逾300場活動，陳勇預料可吸引逾30萬人次。他已邀各官員出席嘉年華，但現未核實出席名單，至於明天在紅館舉行「躍動大灣區慶祝香港回歸祖國22周年晚會」，他沒確認特首林鄭月娥會否到場，只說若她出席，相信警方會做好保安。
嘉年華入口設檢查處，入場者需查袋。大會公布截至昨晚9時，逾3.9萬人次入場。陳勇昨午稱嘉年華包含創科、潮流文化展場及音樂會，認為慶委會每年皆租用維園足球場，相信市民早已習慣，即使民陣有遊行，大家各自在自己範圍活動，加上有警察維持秩序，應該不會有衝突。
對於近期民陣發起兩次遊行人數達數以百萬，他形容是「香港人對現代化管理有信心」，不擔心明日遊行人潮影響嘉年華，因他相信警方及政府部門可協助大會，而嘉年華場內有約200名義工及糾察維持秩序。
民陣呼籲遊行人士經記利佐治街進入維園噴水池，避免與參與嘉年華者相撞，陳不以為然，只稱交給警方和「交通部門處理」，冀公眾留意報道和警方呼籲。