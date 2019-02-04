私隱專員：警被起底恐嚇 接200宗投訴

警司協會：逾千警被人肉搜尋

惡意代叫外賣

警司協會主席陳民德昨出席商台節目時表示，有超過1000名同事的個人資料被放到網絡公開。有警員及其家人被騷擾，如半夜收電話或收恐嚇短訊寫道：「黑警死全家」、「殺你全家」、「有人唔做做狗」。部分警員家屬在工作地點被不友善目光敵視，又或深夜接到無人回應的來電，以至惡意虛構買外賣到警員家中，「這些行為沒有正常人可接受到」。一同出席節目的警察隊員佐級協會主席林志偉亦表示，留意到網上討論區有人鼓動老師或學生若身邊有警察的子女要「以牙還牙、以血還血」。他說，警員履行職務維持法治穩定，卻被人肉搜查後把資料放上討論區，連累父母、孩子被騷擾，「這些白色恐怖，不是政府畀出嚟、不是警察畀出嚟，而是非法集結的人畀出嚟」。

公署稱網站營運者刪帖「從善如流」

個人資料私隱專員黃繼兒昨稱，收到約200宗涉及警員被「起底」及騷擾的投訴，形容剛過去一星期不斷上升，部分投訴涉及不正當收集及使用資料，並指當中有令警員或其家人擔心或受驚的恐嚇，行為已屬犯法。他說公署主動接觸部分社交網站營運者，勸喻把涉嫌侵犯個人資料私隱的帖文移除，或根據使用協議，刪除部分屢勸不改的用家戶口，形容營運商「從善如流」，舉例指facebook日前發聲明承諾不會提供平台讓網民披露個人資料。

（反修例風暴）