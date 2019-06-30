前一哥曾處理韓農示威 李明逵撐設委會 全盤檢討不針對警

稱警與處理反世貿同樣克制

警務處前處長李明逵昨接受無綫新聞訪問時表示，近日看到示威者兩次包圍警察總部，對警方被侮辱感到痛心，擔心若警員繼續受衝擊，會影響警隊執法效率，最終令香港人受害。他任內曾處理2005年韓農於香港舉辦世貿會議期間的衝擊行動，形容當時警員與是次處理反修例衝突的警員一樣採取克制態度。

他又表示，自己當日用「騷亂」形容韓農事件，但警方最後都並非以「騷亂」罪名起訴28名韓農，認為即使警務處長盧偉聰曾形容6．12衝突是「暴動」，最後是否以「暴動罪」起訴仍要視乎證據，並由法庭作最終裁決。

李明逵認為，現時示威者標籤警察「很不公道」，認為應以不針對警員的獨立調查委員會徹查事件，以全盤檢討，「任何一方都應想為何發生這樣一件事，追究責任可能是一部分，最主要是令類似的事不要再發生」。但他反對「特赦」示威者的建議，認為做法有違香港法治。

張達明：監警會機制

令前線警「祭旗」

監警會前委員、港大法律學院首席講師張達明昨接受香港電台訪問亦同意設立獨立調查委員會。他指出，監警會既定機制只能處理針對前線警員的投訴，如同「找他們祭旗」；而6．12當日開槍決定涉及管理層指令，但按過往經驗，監警會的調查對象「不會推到好高」，相反，若沿用「行之有效」的獨立調查委員會，則可全盤徹查警方部署，包括警方高層指令，相信警員歡迎。

同出席節目的監警會前委員、立法會議員梁繼昌亦同意設立獨立委員會，認為可擴闊前線警員做法以外的調查範圍，令公眾對調查結果更有信心。

張倡專責小組邀退休官

與獨立委會同步調查

張達明建議，調查委員會可與監警會既定工作同步，並建議監警會邀請退休法官加入專責小組協助調查。但民陣召集人岑子杰昨稱不接受監警會調查，認為該會缺乏主動調查權力，且成員均為建制派，未能取得公眾信服，贊成另立調查委員會調查。

警察工會憂損士氣

警察隊員佐級協會主席林志偉出席商台節目時則反對成立獨立調查委員會，認為會打擊警隊士氣。他表示，警民衝突的源頭屬政治事件，警員執行維持法治的工作，卻要受獨立調查的做法絕不適合；又認為於2014年的佔中事件中，有警員（朱經緯）因監警會調查後被刑事檢控，反映現有機制行之有效。

明報記者

（反修例風暴）