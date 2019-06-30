眾籌各國登報 參與者：無大台，學自發又自制

「無法知道多少人參與 效率極高」

該計劃在全球13個國家及地區約20份報章刊登公開信，5名參與者以化名「東尼／東妮」在Telegram受訪，說想向國際社會表達對林鄭月娥政府漠視香港民意、香港警隊暴力鎮壓的強烈不滿。如何由意念轉化成行動，參與者羅東尼說，無大台下每個人都是根據自己相信的原則行事，舉例「如果有人唱hallelujah，發覺有好多人一齊唱喎，咁咪即係大部分人覺得啱，結果成事」，反之亦然。

程式員：後期Be Water，乜都做

參與者劉東妮稱整個行動大家以論壇與群組作連繫，由互不相識到主動分工，當中有擅長圖像、寫文稿、宣傳等的人。羅東尼說，他本身工作是寫程式，初時協助計劃的網頁製作，之後「Be Water」，「乜都做」。

日本的登報設計受到批評，未及處理好群內意見紛紜就要下決定，是否無大台模式的局限？他們解釋，當時仍屬籌組初期，人手架構未成形，是時間的局限，非模式的局限，他們事後有檢討。孟東尼形容，這登報計劃正體現無大台的公民行動自我進步的可能，亦是「Be Water」的呈現；溫冬妮稱，無大台反令她對每件事思考更多，「自己平衡自發性同自制能力」。

近年流行「捉鬼（內奸）」，參與者之間如何建立信任？他們稱，大家有同一目標，冀「五大訴求」獲政府回應，稱希望相信香港人，「只要係參與者，我們都會尊重、信任」。至於眾籌所得如何管理，他們稱剩額會全數撥捐「義士基金」，會計程序完成後會公布收據。

匿名Tg受訪 憂政治檢控

民陣的五大訴求最後一項是「林鄭下台」，但計劃的公開信卻是要求「全面實現真普選」，他們稱除非得到真正民主體制，否則「反送中」類似事件只會重演。他們解釋，不願透露身分是因擔心被政治檢控，免被指串謀、煽惑非法集會或暴動等。浸會大學政治及國際關係學系助理教授鄭煒昨在《香港家書》稱，「沒有大台」的動員模式突顯了Telegram、連登等社交媒體和討論區的作用；沒有了領袖，行動方向變成要依靠社交網絡的互信和實時策略討論，令大部分的集會反而呈現一種集體克制。他稱，面對「Be Water」模式，從政者是否懂得「堵不如疏」，取決於胸襟和願景。

明報記者 何宛兒

（反修例風暴）