民陣：七一遊行要人多 路面警力料6‧16相若

民陣：預期有下波打壓 人多爭保障

民陣召集人岑子杰說，今年七一遊行將於明日下午3時在維園中央草坪起步，終點為政府總部，建議市民穿黑衣或白衣參加。他說政府近日不斷籠絡商界、警方等建制力量，預期將有下一波打壓，認為「只有人多才可以爭取到目標，只有人多才可保障示威人士不被秋後算帳」。他說目前無法預計參與人數。

岑稱，民陣申請的不反對通知書於當晚11時59分完結，集會後無後續行動，但有留意到網上可能有市民組織其他活動，希望參與其他活動的人好好保護自己。

警方昨日亦簡報七一遊行的人流安全管理及交通措施，指遊行路線旁的軒尼詩道東行車路將用作緊急車輛通道，將按實際情况決定是否開放。對於近日警民關係緊張，警力部署上有否特別安排，中區警區副指揮官辛子健稱，有關部署涉行動細節，不便透露。據悉，明日警方將依循6月16日的安排，派駐地面的警員不會多，主力會以雪糕筒區間遊行路線，若參與人數眾多，會盡量開路；有消息人士形容這是因應近日社會氣氛而作出的微調。

（反修例風暴）