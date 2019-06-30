水馬陣關會展 五千警護升旗 兩展覽腰斬 商戶嘆損失大

林鄭明晚去紅館賀回歸晚會

據了解，政府會按明日天氣和安全情况決定會否轉場，後備室內場地在會展內。雖然政府一直都有此應變安排，但從未啟動過。多於一個消息透露，特首林鄭月娥明晚會出席慶委會在紅館舉行的慶回歸晚會，暫未有更改。

本報記者昨午所見，從灣仔碼頭開始往會展方向的一段會議道行人路被封閉；金紫荊廣場各入口被幾十個兩米高藍白色水馬圍封。由菲林明道進入博覽道東往金紫荊廣場的路口、香港動漫海濱公園進入金紫荊廣場的位置，亦被水馬陣圍封。博覽道東另有一鐵欄封住行車路，記者觀察，車輛進入會展新翼範圍，要先向警方出示文件檢查。昨午金紫荊廣場附近有約50名警察於不同位置駐守。

昨日駕車到會展參加寵物展的余先生說有留意新聞，知道會封路，「以為封巴士站，怎料停車場也封了」，只好兜路到另外一處泊車，再走回會展，他形容警方佈防「十分誇張」，「年年（七一升旗）都是這樣做，但今年突然這樣（加強佈防），政府好似有點問題」。

從廣州來港的張小姐首次訪港，昨打算到金紫荊廣場參觀，走到鷹君中心附近望過去發現「怎麼完全沒有人」，再走近才發現已不能進內，為此感失望。她說自己是1997年出生，本想去金紫荊廣場看看，「真的封了嗎？挺遺憾的」。

寵物家居展商：大會無通知無提賠償

因應會展今日關閉，原定6月28日至30日一連3日舉行的「優質寵物用品展2019」及「香港家居博覽In-Home Expo 2019」，最後一天展期被迫取消，兩個展覽昨晚9時提前結束。參加寵物用品展的寵物胜肽膠原飲品公司負責人劉先生說，昨午5時許才收到大會通知，他認為是太遲，而大會亦無交代賠償安排，對此感不滿，但又投訴無門。劉估計公司損失金額逾六位數字，預期總收入少四成。參加家居博覽的按摩椅公司職員林先生說，估計公司損失達40多萬元，大會沒主動通知他們會展關閉，他是從網上新聞始得悉。

會展：關閉是政府保安理由決定

香港會議展覽中心（管理）有限公司發言人回應稱，6月30日將會展全面關閉是政府基於安全及保安而決定。據悉，政府決定關閉會展前曾諮詢警方意見。

警方昨日簡報七一人群管理及特別交通措施，中區警區副指揮官辛子健稱，警方收到消息，有人想影響升旗禮，經評估後認為有公共秩序及公共安全風險，因此灣仔一帶作出不同安排，包括調配水馬。據了解，警方冀以水馬分隔示威者，減少衝突發生。

2011年時任國家副總理李克強訪港，警方保安措施高度嚴密，劃出遠離官方活動地點的指定採訪區和指定公眾活動區，並以大型水馬圍封，此安排衍生多宗投訴。

警籲協調：與示威者伙伴關係

對於網上有人號召今晚留守立法會示威區，至翌晨到金紫荊廣場示威，被問及警方會否劃出指定示威區及限制人數，辛子健稱，示威區與往年一樣設於萬麗海景酒店外，至於示威區容量，警方會視乎風險評估作適當安排。他呼籲團體及零散示威者聯絡警民關係組，以便協調。他又強調警方不是與示威者對立，而是「伙伴關係」。

明報記者

（反修例風暴）

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