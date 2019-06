《日本時報》個廣告,有人話驟眼睇似富士山,原來完全無關。據facebook專頁「Freedom HONG KONG」,《朝日新聞》嘅廣告設計較特別,有隻手撐起雨傘,寫住「WE RESIST FOR WHAT WE DESERVE」(為我們應得的而抵抗),原來由香港眾志主席林朗彥設計,佢喺fb話,撐住雨傘抗爭嘅臂膀,應該係日本人對香港社會話題最深嘅印象,希望以此表達香港身邊嘅危機同張力。

過期繳費失韓頭版 非被「搶」

日前網傳韓國《中央日報》嘅頭版位置被一個品牌飲品以「天價」搶走,負責當地登報嘅網民噚日喺網上討論區「連登」貼文澄清,原來因為過咗限期先成功轉帳繳費,以致喺空窗期被人買咗個廣告位,對有信息誤導咗網民致