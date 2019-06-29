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2019年6月29日星期六
港聞二
18年來李嘉誠首缺席汕大畢業禮 《南早》：校方曾倡踢走校董李澤楷
學者：自習近平上台 收緊大學規管
稱只准看聖經無字典 花柳全覆核押後裁決
通識科倡維持必修 專題探究變選做 棄IES考盡四級 課程檢討諮詢兩月
料成績好壞都揀做 教師：IES自選欠吸引
課外才能出眾 校長推薦2.0未放榜先取錄
明報今明辦高中升學博覽 50機構參展
黃大仙現大鼠戊肝 專家料社區小爆發
粉嶺祥華邨現日本腦炎 今年首宗
文子星引渡案 下月尾裁決
露天車場起火 威脅架空路軌
翻水車 屯門公路大擠塞 穿插行車 司機危殆
碼頭推六旬漢謀殺案 兩目擊者將認人
救生員擅離職守 死者遺孀索償康署
休班警涉非禮20年相識 事主被邀做一夜情人 男友叫應約
數碼港主席：社會氣氛差 信心動搖暫時
廚餘回收中心24億撥款通過
新巴城巴加薪4.8%
尊子漫畫
反修例廣告登17報 撐傘設計無關富士山
陳健波「收成期」論 泛民rap歌諷刺
加入4年「需重新變陣」 游蕙禎退出青年新政
下月別醫局 梁栢賢：2022年見
連接夏愨花園 金鐘站新通道啟用
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【明報專訊】（請看附圖）
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18年來李嘉誠首缺席汕大畢業禮 《南早》：校方曾倡踢走校董李澤楷
學者：自習近平上台 收緊大學規管
稱只准看聖經無字典 花柳全覆核押後裁決
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